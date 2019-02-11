«بترهوم» أول شركة تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات «ميدتاون»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المطورون العقاريون هم الأقدر على تقديم النصح في مجال عملهم ومع ظهور الملامح الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة والتي تهدف إلى نقلة حضارية جديدة للمواطن المصري نجد أن الخبراء في مجال التطوير العقاري يركزون الاهتمام على الاستثمار في العاصمة لارتفاع العائد المادي في فترة وجيزة عن الأماكن الأخرى حيث إنها تخلق فرصا عديدة للاسكان والعمل لمعالجة مختلف القضايا التي تواجهها مصر من بطالة، حيث إن المشروع يُنفذ بأياد مصرية خالصة ويوفر أكثر من مليون ونصف فرصة عمل، والتقليل من الزحام المروري والضغط على القاهرة، كما أنها تساهم في تحسين الأقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة من خلال جذب استثمارات جديدة لما لشركات القطاع الخاص من مساهمات تنافسية لخلق تجمعات سكنية تناسب جميع المستويات مما يجذب راغبي السكن المتميز لحجز ما يناسبهم سواء من فيلات أو شقق بجانب الاستثمار في المحال التجارية ومن أولى الشركات التي تقدمت للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة كانت شركة بترهوم بسيرتها المتميزة بين المطورين العقاريين وصاحبة الاسم التجاري للتميز «ميدتاون» وشركة آمون، ويتنافس الجميع في تصميمات معمارية عالمية تواكب الحياة الذكية الموفرة لكافة الإمكانات التكنولوجية التي تحظى بها العاصمة الإدارية الجديدة في جميع الخدمات ووسائل المواصلات.

كما أن العاصمة في تخطيطها العام توفر مناخا صحيا يحافظ على البيئة وعلى الفرد، فالتخطيط لإنشاء نهر أخضر بطول 35 كيلو مترا يربط جميع أحياء العاصمة وجاءت تسميته بهذا الاسم لأنه يعتبر أكبر محور أخضر في العالم حيث يضم بين جنباته حدائق مركزية وترفيهية على مساحة خمسة آلاف فدان ونصيب الفرد من المساحة الخضراء بالعاصمة يبلغ 15 مترا مربعا، كل ذلك يوفر السكن الصحي والبيئة النظيفة، وتتوافر بالعاصمة الإدارية الجديدة وسائل انتقالات حضارية متعددة تسهيلاً على قاطنيها منها على سبيل المثال ربط مدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي وكذلك سكة حديد جديدة يتم ربطها بشبكات سكك حديد الجمهورية، وهنا لابد أن نذكر إنشاء مطار دولي على مساحة 16 فدانا ليكون منارة جديدة .

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وعن مشروع «ميدتاون سكاي» والذي سينشأ على مساحة 122 فدانا صممت على أحدث طراز عالمي مما كان له تأثير كبير على الإقبال الجماهيري من الصفوة بمجرد أن فتحت شركة بترهوم الحجز لهذا المشروع العملاق فالجميع يتسابق إقبالاًعلى حجز الوحدات فسابقة أعمال الشركة هي بمثابة شهادة ثقة لمن يرغب في حياة التميز ومدى الاقبال الجماهيري على الحجز يعد شاهداً على ذلك وكعادتها قامت الشركة بطرح الوحدات بمقدم بسيط جداً وتسهيلات تعد الأكبر في مجال العقارات يذكر أن الشركة قد انتهت من تسويق ثلاتة مشروعات في الفترة الماضية (ميدتاون فيلا ـ ميدتاون سولو ـ ميدتاون كوندو) جميعها في العاصمة الادارية الجديدة حيث إنها أول شركة تحصل على أرض وصاحبة أول ترخيص بناء في العاصمة الإدارية الجديدة وصاحبة السمعة الطيبة في مجال التطوير العقاري، وجدير بالذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة تقام على مساحة 184 الف فدان، أي ما يعادل مساحة دولة سنغافورة أو 4 أضعاف مساحة واشنطن، وتتسع لنحو 6.5 مليون نسمة مفسمة على ثلاث مراحل.

يذكر أن المرحلة الأولى تشمل مساحة 40 ألف فدان وتضم مجموعة من الأحياء السكنية والحي الحكومي ومدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال المركزية وحي السفارات والنهر الأخضر والمطار وعدد من الجامعات الدولية، ويضم الحي الجكومي منطقة للوزارات والهيئات الحكومية والتي تعمل بأحدث نظم الحكومة الإلكترونية لتغطي كافة المعاملات الحكومية، والتى سيتم نقلها من العاصمة (القاهرة) إلى مقرها الجديد والدائم بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن المرحلة الأولى تشهد إنشاء مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء، كما ستضم المرحلة مدينة الثقافة والفنون لتكون مزاراً سياحيا لعشاق الثقافة والفن بالعالم على أحدث تصميم حضاري يعكس قوة حضارتنا في خطوط معاصرة وبداخل مدينة الثقافة تقف دار الاوبرا وتضم 3 قاعات مسرحية بسعة اجمالية 3300 فرد ومسرحاً خارجياً، وتشهد المرحلة الأولى أيضاً «مدينة المعرفة» للعلم والمعرفة تُبنى على مساحة 300 فدان وتشمل جامعة (12 كلية) ومراكز بحثية ومجمع مدارس ومراكز إدارية وصناعية للشباب وكافة الأنشطة العلمية والخدمية بجانب سكن للطلبة وفندق للوافدين مع مركز للمؤتمرات العلمية كذلك المدينة الطبية ومدينة المعارض والمركز الدولي المؤتمرات ومدينة المعرفة والقرية الذكية .

وتتميز العاصمة الإدارية الجديدة بشبكات بنية تحتية متكاملة وعصرية ومصممة بأحدث التقنيات العالمية، ولأول مرة في مصر شبكات المرافق داخل أنفاق من مياه وكهرباء واتصالات لتسهيل عملية الصيانة بأي دون التعرض للطرق والحياة اليومية، ومن أهم معالم تلك البنية محطة الكهرباء وهي المحطة التي تقوم بتنفيذها شركة سيمينس الألمانية، وهي الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط التي تعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام 12 مروحة عملاقة، وقائمة على نظام التوربينات الغازية بقدرة 4800 ميجا وات بالأضافة لوجود مبني تحكم بأحدث تقنية عالمية.

«بترهوم» أول شركة تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات «ميدتاون»

«بترهوم» أول شركة تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات «ميدتاون»

«بترهوم» أول شركة تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات «ميدتاون»

«بترهوم» أول شركة تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعات «ميدتاون»