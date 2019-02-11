شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: فتح باب التقدم لـ«حج الجمعيات» خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بوزارة التضامن إنه سيتم فتح باب التقدم لحج الجمعيات للموسم المقبل، خلال أيام، وأعلنت الوزارة عن بدء إجراء اختبارات مشرفى الجمعيات الأهلية للموسم، من 16 لـ24 فبراير الجارى، لاختيار 270 مشرفا من إجمالى 1100 متقدم، ومن المقرر إجراء الاختبارات التحريرية على برنامج الحاسب الآلى «أون لاين».

وقال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة، فى تصريحات، أمس، إنه سيتم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة «www.hajjfoundation.org.eg» عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى لكافة المحافظات، على أن تجرى الاختبارات فى محافظات القليوبية والإسكندرية وسوهاج والقاهرة.

وأوضح «عبدالموجود» أن الاختبار التحريرى سيشمل 60 سؤالاً دينياً وإدارياً حول مناسك وإجراءات الحج، وضعها متخصصون من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف ومتخصصون من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء فى شؤون الحج، وفى حال اجتياز المشرف الاختبار التحريرى سيتم إجراء اختبار شفوى ومقابلة شخصية للاختيار النهائى للمشرفين.

وأشار إلى أنه سبق فتح باب التقديم للمشرفين لأعضاء الجمعيات وممثلى الجهة الإدارية الراغبين فى الإشراف على حجاج الجمعيات، على الموقع الإلكترونى للمؤسسة خلال الفترة من 23 ديسمبر من العام الماضي، واستمر التقديم ما يقرب من شهر، ومن المقرر تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجريها المؤسسة.