شكرا لقرائتكم خبر عن «عرفات»: «إفريقيا» في حاجة إلى بنية أساسية.. والسيسي لديه رؤية كاملة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل وحاتم السر على وزير النقل السوداني، الإثنين، توقيع أول اتفاقية مع الشركات لنقل البضائع من خلال هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وشركة دهب لنقل البضائع عبر أسطول النقل بالهيئة بين مصر والسودان.

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وقال «عرفات» خلال زيارته لمحافظة أسوان، الإثنين، إن الاتفاقية تأتي في ظل التوجه نحو تعظيم العائد الاقتصادي للهيئة وتنويع مصادر الدخل وفي ظل التحدي الذي واجهته الهيئة مع النقل البري منذ 2015 بعد افتتاح المنافذ البرية في أرقين وقسطل والتي أثرت على النقل بالهيئة، لتعود المنافسة مع تحرير سعر الوقود حيث عادت الميزة التنافسية للنقل النهري لانخفاض تكلفته التي تصل إلى الثلث، حيث تم الاتفاق على وضع نقاط عريضة لتنمية المصادر المالية لهيئة وادي النيل والتي تعتبر باكورتها توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة ممثلة الجانبين المصري والسوداني ومستثمر مصري لنقل البضائع عبر الوحدات النهرية للهيئة تصل إلى 10 آلاف طن شهريًا من البضائع.

وأضاف «عرفات» أن الاتفاقية ترجمة للقاء الزعيمين السيسي والبشير في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على تقوية العلاقات مع السودان الشقيق إلى جانب رؤيته الكاملة للربط مع دول القارة الإفريقية بالكامل، وهو ما نوه إليه الرئيس عدة مرات، وخلال مؤتمر شرم الشيخ بضرورة النظر إلى إفريقيا.

وأضاف «عرفات» أن إفريقيا في حاجة إلى بنية أساسية وتحتية وشبكة سكك حديدية ومشروعات كهرباء وتنمية زراعية، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الوقود أصبح فرصة حقيقة لعودة منافسة النقل النهري للبري لانخفاض تكلفته إلى جانب الحرص على أن تصل البضائع والمنتجات بسعر مناسب للمستهلك والوصول إلى إفريقيا عبر السودان، حيث نسعى لفتح أسواق إلى الدول الإفريقية الحبيسة، التي ليس لها منافذ بحرية أو برية، مشيرًا إلى أنه سنعمل على خلق آليات جديدة تواكب التطورات الحديثة بما يكفل السرعة وجودة الخدمة المقدمة.