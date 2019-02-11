انت الان تتابع «الأعلى للإعلام»: سنطعن على حكم ظهور رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احترامه للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك بشأن قرار منعه من الظهور الإعلامي، مشيرا إلى استمرار التزامه باتباع الطرق والإجراءات القانونية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، خاصة أن الحكم أول درجة، وما زالت سبل الطعن مفتوحة، إذ شدد المجلس في بيان اليوم الاثنين، على أنه لن يتوقف عن التحقيق في أي اتهامات لأي وسيلة إعلامية تتعلق بقضايا الإعلام الرياضي، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
وشدد المجلس على أنه سيف بالمرصاد ضد تأجير بعض القنوات لوقت دون الرجوع للمجلس بالمخالفة للقانون، والاستمرار في استخدام اللغة البذيئة في التخاطب والحوار، لأن هذه رسالة المجلس الأساسية التي لن يتنازل عنها ومن أجلها صدر قانونه. وأعرب عن قلقه الشديد من أن كم الاحتقان الذي حدث بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك،
وشدد المجلس على أنه سيف بالمرصاد ضد تأجير بعض القنوات لوقت دون الرجوع للمجلس بالمخالفة للقانون، والاستمرار في استخدام اللغة البذيئة في التخاطب والحوار، لأن هذه رسالة المجلس الأساسية التي لن يتنازل عنها ومن أجلها صدر قانونه.
وأعرب عن قلقه الشديد من أن كم الاحتقان الذي حدث بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك، نتيجة الممارسات الخاطئة من أطراف المشهد الرياضي بما ينذر بمخاطر صعبة، وهو ما يحفز المجلس على الإصرار على موقفه من التأكيد على خطورة هذا الموقف ويلزمه بممارسة مسؤولياته في إطار التزامه بالقوانين المنظمة لعمله.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قبلت الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأمرت بوقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.(التفاصيل)
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