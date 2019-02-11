انت الان تتابع صاحب أول كشك «بيع زبالتك»: «المسئولين حطموني» (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«المسئولين حطموني وهبطل أحلم».. كلمات حزينة بأنفاس غلبها الإحباط واليأس، لخص بها سعيد طبلاوى صاحب أول كشك «بيع زبالتك» بالقليوبية، مرارة المعاناة مع المسئولين بالمحافظة، وتحديدا حى شرق شبرا الخيمة، الذين حولوا حلمه إلى حطام بعد أن سدوا كل الأبواب فى وجهه نحو استكمال إجراءات الترخيص، بعد مرور نحو عام وهو بين مكاتب المسئولين، إذ تكبد إقامة كشك مزين برسومات ليستقبل زبائنه ويجمع القمامة والمخلفات الصلبة الـ"روبابيكيا" من المواطنين بمقابل مادى أو سلع غذائية، وهو أمر غير موجود بالمحافظات التى تطبق التجربة إذ تمنح المواطنين مبالغ مالية فقط.

وقال طبلاوى، إنه تقدم لحى شرق شبرا، بطلب للحصول على مساحة حوالى 45 مترًا حتى لا يعيق حركة المرور، مقابل 1500 جنيه شهريا، ورسوم التعاقد لحين الترخيص ودفع رسوم بسيطة. وأشار إلى أنه كلف الشكشك 35 ألف جنيه، قائلا: "يعلم ربنا جبتهم منين"، مؤكدًا أنه تكلف مصاريف الدعايا لتعريف المواطنين بالفكرة، واستأجر