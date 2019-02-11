انت الان تتابع قبل العاصفة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية غربية. تحذير: الأرصاد: انتظروا 72 ساعة من الطقس السيئ وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 11 19 الإسكندرية 10 19 مطروح 08