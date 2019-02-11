انت الان تتابع الإفتاء: 84% يرفضون حملة «خليها تعنس» و16% يؤيدون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دار الإفتاء تجري استطلاعًا حول حملات مقاطعة الزواج بين 700 ألف مشارك.. الغالبية العظمى ترفضها وتطرح إلغاء المهر والشبكة وتقليص تكاليف الزواج حلولا لأزمة تكاليف الزواج

أجرت دار الإفتاء استطلاعًا للرأي حول الحملات التي أطلقها عدد من الشباب مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "خليها تعنس" و"خليه ينقرض". وحسب الدار، شارك في الاستطلاع 700 ألف شخص، عبر 27 ألف شخص منهم عن رأيهم في تلك الحملات، وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي أجري على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء "فيسبوك وتويتر،" رفض 84% من المشاركين هذه الحملات؛ لأنهم رأوا فيها إساءة للمرأة والرجل في آنٍ واحد، في حين أعلن 16% من جملة المشاركين في الاستطلاع موافقتهم لمثل هذه الحملات.

وأطلق الرافضون لهذه الحملات مقترحات لحملات مضادة، مثل (استوصوا بالنساء خيرًا - أقلهن مهرًا - خليهم يتجوزوا). إساءة ومخالفة للشرع وتمثلت أسباب الرافضين لهذه الحمالات في أن 30 % من المستطلعين يرون أنها مخالفة لشرع الله تعالى، فيما اعتبر 20% منهم أنَّها تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وهدم أواصر المحبة

وأطلق الرافضون لهذه الحملات مقترحات لحملات مضادة، مثل (استوصوا بالنساء خيرًا - أقلهن مهرًا - خليهم يتجوزوا).

وتمثلت أسباب الرافضين لهذه الحمالات في أن 30 % من المستطلعين يرون أنها مخالفة لشرع الله تعالى، فيما اعتبر 20% منهم أنَّها تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وهدم أواصر المحبة بين الناس.

إساءة ومخالفة للشرع

وفي الوقت نفسه اتفق عدد كبير من شرائح المستطلعين على ضرورة خفض أعباء الزواج وتخفيض المهور.

مبررات التأييد

وبرر الأفراد المؤيدون لهذه الحملات موافقتهم عليها لعدة أسباب، منها أن سبب التأييد هو الرغبة في إلغاء المهر والشبكة وخفض متطلبات الأهل عند الزواج، فيما ذهب آخرون إلى الخوف من لجوء الآباء والزوجات إلى المحاكم وقضايا الخلع والنفقة والرؤية عند حدوث أي مشاكل أسرية، تؤدي إلى هدم الأسرة

المسئولية والغلاء أبرز الأسباب

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وحول توقعات المشاركين في الاستطلاع بالاحتمالات التي قد تحدث حال نجاح تلك الحملات، ذهب 46% إلى احتمالية ارتفاع معدلات الجرائم، وتوقع 31% زيادة نسبة العنوسة، فيما رأى 23% احتمالية أن تتسبب تلك الحملات في خفض متطلبات وتكاليف الزواج.

وعند استطلاع الآراء عن أسباب ارتفاع العنوسة، رأى 38% منهم أن عدم تحمل الشباب للمسئولية كان هو السبب الرئيسي في الخوف من الزواج؛ ومن ثم ارتفاع نسب العنوسة، فيما ذهب 36% إلى غلاء المهور والشبكة وما إلى ذلك، فيما قدم 26% إجابات أخرى، من أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وقلة التوعية والإرشاد الأسري.

الوعظ الديني والإرشاد

وحول أسباب مغالاة بعض الأهالي في طلبات الزواج، رأى 53% أن السبب الرئيس يكمن في عدم الفهم الصحيح للشرع، وذهب 37% إلى خوف الآباء على مستقبل بناتهن والرغبة في تأمين مستقبلهن، فيما قدم 10% أسبابًا أخرى أبرزها العادات والتقاليد.اقرأ ايضا..«خليها تعنس.. خليه يخلل».. صرخة احتجاج أم فضفضة؟

حلول لعلاج المشكلة

ولأجل علاج هذه الظاهرة طالب 34% من المشاركين في الاستطلاع بعدم المغالاة في المهور، فيما ذهب 30% منهم إلى تدشين حملات توعوية للطرفين.

وبتحليل آراء وتعليقات فئة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع، أكدت الدار أن أسباب ظهور مثل تلك الحملات متنوعة وليست قاصرة فقط على الماديات، بل ترجع أيضًا إلى قلة الوعي وعدم مراعاة الشرع.

من جهته أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، ضرورة التفاعل الآني مع مثل هذه الظواهر التي تريد تقويض أركان المجتمع، مشيرًا إلى أن استطلاع الرأي في بعض القضايا هو من الأمور التي استحدثتها دار الإفتاء المصرية مؤخرًا؛ لكي تقف على الواقع في تحليل القضايا الإفتائية التي يناقشها المؤشر العالمي للفتوى.اقرأ ايضا..149 ألف عقد عرفي.. خريطة الزواج والطلاق في مصر

وأضاف نجم، أن الدار تحرص على الاستفادة من كل الوسائل الحديثة التي تخدم القضايا الدينية محل الدراسة، معتبرًا أن مشاركة الجمهور الواعي في هذه الاستطلاعات يعطينا مؤشرًا مهمًّا في علاج كافة الظواهر والقضايا الدينية، وهذه الآلية الجديدة أُدرجت ضمن آليات التحليل التي يعتمد عليها المؤشر العالمي للفتوى في تحليل الخطاب الإفتائي.

ودشن قطاع عريض من الشباب على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية حملة خليها تعنس رغبة منهم فى تخفيف المهور ومعاونة الشباب المقبلين على الزواج، فيما ردت البنات بحملة على الشباب تحت عنوان..خليه ينقرض، غير أن تلك الحملات شهدت رواجا كبيرا بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.