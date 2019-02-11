شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط: الفترة المقبلة تشهد تطوير مزرعتي الغريب والإرشادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن كلية الزراعة تُعد واحدة من أقدم كليات الجامعة وتجمع ما بين دورها العلمي والبحثي بالإضافة إلى مسؤوليتها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما تقدمه من مشروعات خدمية في مختلف المجالات الزراعية.

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وأكد «الجمال»، خلال زيارته الكلية برفقة الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوير مزرعتي الغريب والإرشادية والتابعتين للجامعة وتذليل كافة العقبات التي تعيق تعظيم الاستفادة منهما وذلك بالتنسيق مع كافة الهيئات المختصة.

وأشاد «المنشاوي» خلال الاجتماع بالدور العلمي والبحثي الذي تقوم به كلية الزراعة والهادف إلى تحسين الجودة الإنتاجية من مختلف المحاصيل الزراعية وأيضاً حل ما يواجهه المزارعين من مشكلات والعمل الجاد على تحقيق التنمية المستدامة وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة بربط الحركة العلمية والبحثية بقضايا الوطن وتقدمه.

وحدة تجهيز واستخلاص للنباتات الطبية والبيطرية بزراعة أسيوط‬

وحدة تجهيز واستخلاص للنباتات الطبية والبيطرية بزراعة أسيوط‬

وحدة تجهيز واستخلاص للنباتات الطبية والبيطرية بزراعة أسيوط‬

كما تفقد وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والبيطرية والذي تم إنشائها وفق أحدث مواصفات الجودة. وصرح الدكتور محمد حمام، عميد كلية الزراعة، بأن زيارة رئيس الجامعة استهدفت الوقوف على ما تقدمه الكلية من عمل تنموي وخدمي من خلال وحداتها ومزارعها المختلفة، إلى جانب التعرف على احتياجات الفترة القادمة لتطوير العمل المقدم داخل كافة قطاعات الكلية، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمن عرضاً توضيحياً لما تحويه الكلية من مزارع سمكية وحيوانية وطيور إلى جانب مزارع المحاصيل الزراعية ونباتات الزينة والزهور، حيث وافق رئيس الجامعة خلال الاجتماع على تقديم كافة سبل الدعم وإنهاء الإجراءات اللازمة لعمل معمل الألبان لتقديم خدماته في توفير اللبن المبستر للطلاب والأهالى.