شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الخدمات الزراعية»: الظروف الجوية الحالية تناسب زراعة القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن حصر المساحات المنزرعة بالقمح أوضح أنها تجاوز 3 ملايين فدان للموسم الجديد، موضحا أن الظروف حتى الآن نموذجية بالنسبة لمعدلات الهطول المطري على محافظات شمال الدلتا مما ينبئ بجودة المحاصيل الشتوية مثل القمح والبرسيم وبنجر السكر، وأنه من المتوقع البدء في حصاد القمح منتصف إبريل المقبل.

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه تم البدء فعليا في موسم حصاد بنجر السكر من العروات المبكرة للمحصول، وجار نقلها إلى مصانع إنتاج السكر، بينما وصلت مساحات من القمح إلى «طرد السنابل» والباقي إلى مرحلة ما قبل الطرد، مشيرا إلى أن المناخ الحالي من ناحية درجات الحرارة تعد مثالية لإنتاجية القمح لإتمام واكتمال عملية الطرد للسنابل وامتلاء الحبوب دون تعرضها إلى موجات ارتفاع في درجات الحرارة بصورة مفاجئة خلال الشهر المقبل لإتمام عملية النضج والحصول على محصول مبشر من هذه المساحات.