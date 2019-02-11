شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (المرج – إسكان أطلس (1 – 2 – 3 – 4) – إسكان القاهرة (هـ – و) – إسكان الجمهورية والدلتا 2 – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر – محطة الجبل الأصفر للصرف الصحى بالقليوبية)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح الثلاثاء وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج.
وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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