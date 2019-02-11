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قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة غدًا 

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هشام عمر عبد الحليم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق بالقاهرة غدًا  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (المرج – إسكان أطلس (1 – 2 – 3 – 4) – إسكان القاهرة (هـ – و) – إسكان الجمهورية والدلتا 2 – إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر – محطة الجبل الأصفر للصرف الصحى بالقليوبية)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح الثلاثاء وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظراً لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه المرج.

وناشدت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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