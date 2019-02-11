شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تُشارك في «القضاء على ختان الإناث» بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الإثنين، في فعاليات إطلاق مبادرة الاتحاد الأفريقي للقضاء على «ختان الإناث» في قارة أفريقيا، وذلك بعد توافق عددٌ من القادة الأفارقة على هامش القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.

وأشارت خلال مشاركتها إلى أن المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة قام بتدشين موقع تحت عنوان «لا لختان الإناث» عام 2018، للحد من ظاهرة الختان وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة وذلك من خلال حملة إعلامية ضخمة تم إطلاقها على كافة القنوات الفضائية كما تم الترويج لها من خلال ملصقات دعائية «بوسترات» تم توزيعها على كافة الوحدات الصحية تتضمن رسائل توعوية صحية ودينية تحذر من مخاطر ختان الإناث.

Advertisements

كما تضمنت التعريف بالتشريعات التي تجرم هذه الممارسات، مشيرة إلى استمرار عقد الندوات التوعوية خلال حملات تطعيم الأطفال لزيادة وعي الأسر بجريمة ختان الإناث.

وقالت الوزيرة إن مبادرة الاتحاد الإفريقي للقضاء على ختان الإناث تتسق مع أهداف أجندة الخطة الاستراتيجية لعام 2063، فيما يخص القضاء على كل أنواع العنف القائمة على الضعف، والتي تم إعدادها بالتعاون بين مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والدول الأعضاء بـ«الاتحاد».

وأضافت أن «المبادرة» تستهدف إعداد تشريعات قوية للحد من ظاهرة «ختان الإناث»، بالإضافة إلى توفير موارد مالية وطنية لتقديم الدعم السياسي للأجندة، وجعلها منصة للقضاء على عمليات «الختان» على مستوى القارة.

يذكر أن إحصائيات عددٍ من المنظمات الدولية تشير إلى وقوع أكثر من 50 مليون فتاة تحت مخاطر ختان الإناث في أفريقيا، مع توقعات بزيادة معدل وفيات الأطفال من الإناث حال عدم مواجهة تلك الظاهرة، بسبب الأضرار التي تنتج عن عمليات الإناث بالقارة.