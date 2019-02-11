شكرا لقرائتكم خبر عن «عرفات» ونظيره السوداني يشهدان توقيع عقد نقل 120 ألف طن بضائع عبر نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه حاتم السر على، وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني بتفقد الوحدات النهرية التابعة لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية من وحدات نقل الركاب والبضائع في ميناء السد العالي بمحافظة أسوان وكذلك تفقد المستودعات والورش التي تقوم بصيانة وإصلاح الوحدات النهرية وتفقد المبنى الرئيسي لإدارة الهيئة.

صرح الدكتور هشام عرفات بأن الوزارة تهدف إلى تعظيم نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل للتواصل مع دول القارة الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وترأس الوزيران اجتماع مجلس إدارة الهيئة حيث تم استعراض الموقف التشغيلي لحركة نقل الركاب والبضائع خلال عام 2018 والموقف الفني للوحدات النهرية وكذلك الخطة المستقبلية لتشغيل الهيئة ومقترحات تطويرها، مثل تحديث وتطوير أسطول النقل النهري للهيئة (الركاب ـ البضائع) مع استعراض الفرص المتاحة للاستثمار بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية لدعوة المستثمرين من الدولتين والأشقاء العرب والأجانب للاستثمار في مشروعات النقل النهري الدولي لدعم الاقتصاد الوطني للشقيقتين مصر والسودان من خلال تطوير منظومة النقل النهري الدولي.

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صرح «عرفات» بأن الاجتماع شهد بحث آليات النهوض بالهيئة وبحث سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية بتطوير الشركة ورفع مستوى الكوادر البشرية وعقد دورات تدريبية في مجال السلامة والأمان للعاملين بها، مؤكدًا أن هذه الهيئة تمثل تجسيدا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لهيئة وادي النيل في منظومة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة أن نقل البضائع نهريًا من أرخص وسائط النقل فضلًا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ذات التكلفة العالية.

من جانبه، أكد وزير النقل السوداني أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وهناك تنسيق مستمر بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود إيجابيا على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

وعقب الاجتماع شهد وزيرا النقل المصري والسوداني توقيع عقد نقل بضائع عامة ومشحونات بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وشركة دهب للتوريدات العمومية والتوكيلات التجارية حيث ينص العقد على نقل 120 ألف طن سنويا من البضائع العامة عبر نهر النيل من خلال بواخر هيئة وادي النيل بما قيمته أكثر من 30 مليون جنيه

جدير بالذكر أن هيئة وادي النيل للملاحة النهرية أن الهيئة مصرية سودانية مشتركة أنشئت عام 1975 تعمل في مجال النقل النهري الدولي ببحيرة ناصر والنوبة وتمتلك الهيئة 20 وحدة نهرية بواقع 2 باخرة للركاب بطاقة 2480 راكبا في الرحلة وعدد 18 باخرة لنقل البضائع بطاقة 30 ألف طن في الرحلة.