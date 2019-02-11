شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع أجهزة «التابلت» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارات التعليمية في المحافظات، الاثنين، تسليم أجهزة التابلت لطلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة، في إطار تطوير منظومة التعليم التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم.

ففي الإسكندرية، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن نظام التعليم الجديد لطلبة الصف الأول الثانوي، يساعد على التفاعل والتجاوب بين الطالب والمعلم، ويتيح الحصول على المعلومات بسهولة ويسر من خلال بنك المعرفة، موجهًا الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على هذه الرؤية الجديدة في التعليم، والتي تساهم في إعادة الجودة التعليمية الصحيحة التي تعتمد على التفكير والبحث عّن المعلومات، والبعد عن التلقين والحفظ.

وأشار «المحافظ» خلال توزيع الأجهزة وتشغيل المنظومة الرقمية التعليمية، إلى تجربة طالبات الصف الأول الثانوى بمجمع مدارس مصطفى النجار التجريبية المتميزة بنات، التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، والأستاذ مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذ يوسف الديب، مدير إدارة شرق التعليمية، واللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق.

وأكد على الطالبات أن الطالب هو محور وأساس العملية التعليمية، وهو الساعد الرئيسي لتقدم مصر، لذا يجب على الجميع الاستفادة من هذه التجربة، مشيرًا إلى أن أي تجربة في بدايتها ستكون صعبة، ولكن مع التدريب عليها، ستصبح أفضل بكثير من الطرق التقليدية، وسنصل من خلالها إلى القضاء عن الدروس الخصوصية والطرق التقليدية في التعليم، لتصبح الأجيال القادمة قادرة على مواجهة أي مشكلة باستخدام العقل والتفكير والإبداع والقدرة على صناعة المشروعات التعليمية التي تساهم في تقدم المنظومة التعليمية.

وطالب «قنصوة» بنقل إيجابيات تلك التجربة لزملائهن، مؤكدًا لهن أنهن جيل يتمتع بخدمات ومزايا، وتوافر المعلومات لهن بكم هائل في أي وقت، وأنهن يستطعن الاستعانة بجميع الأبحاث العلمية من مختلف جامعات العالم، وهو ما لم يكن متاحًا بهذا الشكل للأجيال السابقة، مؤكدًا أن علينا جميعًا أن ندعم هذه التجربة التي ستظهر نتائجها خلال أشهر قليلة، وباستخدام التطبيقات الموجودة على أجهزة «التابلت» والاستفادة منها يخرج جيل جديد يبنى مستقبل مصر القادم، وننافس به الدول المتقدمة.

وفي البحر الأحمر، أعلنت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بدء توزيع أجهزة «التابلت» للصف الأول الثانوي، موضحة أنه تم تسلم 2865 جهازًا من الوزارة لتوزيعها على الطلاب والمدرسين.

وأضافت «فاضل» إلى أنه تم التنسيق مع مكاتب البريد لبدء توريد وثيقة التأمين للجهاز بقيمة مائة جنيه كشرط أساسي لتسلمه طبقًا لتعليمات الوزارة.

وفي شمال سيناء، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء توزيع الأجهزة على طلاب المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة بجميع الإدارات.

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وشدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاستفادة من الأجهزة الحديثة التي تقدمها الوزارة لطلبة المرحلة الثانوية العامة، معلنًا أن ذلك يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم.

وقالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تزويد جميع المدارس الثانوية بالمحافظة بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي، برمجة الأجهزة بصورة موحدة، سواء للطالب أو المعلم، حيث يحتوي كل جهاز على رقم تسلسلي لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته.

وأوضحت «مرتجى» أنه يعد بمثابة عُهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة.

وفي المنيا، أعلنت مديرية التربية والتعليم وصولها وتسليمها لـ6 إدارات تعليمية تمهيدا لتوزيعها.

وقال مسؤول بالمديرية إن الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2018 الخاص بتسليم وتوزيع وصيانة تلك الأجهزة، وضع بعض الضوابط حتى يتثنى تسليم الأجهزة للطلاب.

وفي البحيرة، أعلن محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، توفير الأجهزة بجميع الإدارات، وبدء توزيعها على الطلاب في نفس اليوم.

وأشار خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم بالمديرية المركزية إلى مراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بالتعاقدات والتى تم الإعلان عنها لسد العجز في كافة المواد والتخصصات بالمدارس، مؤكدًا على تطبيق كافة المعايير المحددة والتى تحقق أعلى معايير الدقة والحيادية والشفافية في اختيارا المتقدمين للتعاقدات.

وفي الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن المديرية تسلمت الحصة المقررة لها من جهاز التابلت والبالغ عددها 50 ألف جهاز.

وأكد وكيل أول الوزارة أنه «تم توزيع الأجهزة على الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة لتقوم الإدارات بتوزيعها على المدارس لتقوم بتوزيعها على الطلاب فور الانتهاء من الإجراءات والمستندات المطلوبة».

وفي بني سويف، أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أنه تم تسليم 16 ألف و641 جهاز تابلت للإدارات التعليمية استعدادًا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام ومعلمين في 89 مدرسة على مستوى المحافظة، منها 83 مدرسة حكومي و6 مدارس خاصة، والتي تم توصيل خدمة الانترنت لها، حيث يبلغ عدد الطلاب المستفدين 14673 طالب وطالبة، ويستفيد 1887معلم من هذه الأجهزة.