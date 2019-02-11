شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم تمثالًا أثريًا من هولندا: «كان معروضًا في صالة مزادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت السفارة المصرية بأمستردام، الإثنين، تمثال مصنوع من الحجر الجيري كان يعرض في احدي دور المزادت بهولندا، وذلك بعد أن نجحت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية من إثبات ملكية مصر للقطعة الأثرية وخروجها بطريقة غير شرعية من منطقة آثار سقارة منذ تسعينات القرن الماضي.

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وقال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الإدارة كانت قد رصدت التمثال في مارس 2018 ضمن المعرض الأوروبي للفنون الجميلة بأمستردام، وقامت على الفور بإبلاغ وزارة الخارجية، والتي بدورها أبلغت الشرطة الهولندية، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتحفظ على القطعة الأثرية، وإبلاغ صالة المزادات وحائز القطعة بانها مسروقة من مصر، والذي أبدى استعداده طواعية لتسليم القطعة الأثرية لمصر.

وأضاف عبدالجواد أن القطعة عبارة عن الجزء العلوي من تمثال لرجل واقف واضعاً ذراعيه بجانبه، يرتدي نقبة قصيرة، ويوجد بعض العلامات الهيروغليفية على الذراع الأيمن وتقرأ «ني كاو بتاح» ،ويؤرخ بالفترة من 2500-2000 ق.م.

والتمثال يخص أحد كبار موظفي الدولة في الفترة من نهاية عصر الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول، ويدعى «ني كاو بتاح»، وهو نتاج الحفر خلسة في منطقة كوم الخماسين في منطقة سقارة في تسعينيات القرن الماضي.