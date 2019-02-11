شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تدريب الشباب على المهن المستحدثة في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بضرورة خلق فرص عمل جديدة من خلال دراسة المهن المستحدثة والتي يحتاجها سوق العمل بأعداد كبيرة في الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار، عقد ياسر سعيد، مدير المديرية، اجتماعا مع رئيس جامعة قناة السويس الدكتور عاطف أبوالنور، والدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض بالجامعة، حيث تم بحث أوجه التعاون بين الجامعة والمديرية لتدريب شباب الخريجين الباحثين عن فرصة عمل من مختلف التخصصات على مهنة «جليس مسنين»، حيث تعد هذه المهنة من المهن الواعدة التي يتعطش لها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي، كما أنها من المهن التي يتم منح تراخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة لها من خلال وزارة القوى العاملة.

وأبدت الجامعة موافقتها على التعاون مع المديرية في هذا المجال من خلال أساتذة وكوادر كلية التمريض بالجامعة وإعداد مناهج وبرامج للتدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات وتدريبهم بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، مما يعد إضافة حقيقية للمهن المطلوبة بمراكز التدريب.