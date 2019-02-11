المشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لـ 5 متهمين بالاتجار في الآثار بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مليون جنيه لـ5 متهمين بالاتجار في الآثار.

كما قررت المحكمة بورد الآثار المضبوط لهيئة الآثار بمنطقة البدرشين.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول، في القضية رقم 14808 لسنة 2018 جنايات البدرشين، أن المتهمين هم: "نصر. إ" وأخوته، "أحمد، وعمر، وعلي" وابن عمهم، "محمد. س. ع".

وأضاف قرار الإحالة أنهم في يوم 29 أكتوبر 2018، بدائرة مركز البدرشين قاموا بأعمال حفر في المناطق المتاخمة لمناطق آثرية بقصد الحصول على آثار دون ترخيص من الجهات المختصة، وأسفر ذلك عن تحصلهم على الآثر المضبوط، وهو عبارة عن تابوت خشبي.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بإخفاء الآثر المضبوط، كما شرعوا في الإتجار في ذلك الآثر، ولكن خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو ضبطهم قبل اتمام جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.