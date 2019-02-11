مصرع طفلة في حريق شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الاثنين؛ إثر حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة الهرم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بعقار سكني بشارع الوفاء والأمل.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع حريق هائل في شقة بالطابق الثاني التهمت محتواياتها، ما أسفر عن مصرع طفلة.

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي الوحدات السكنية، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.