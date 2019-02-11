"مسمعناش كلمة شكر واحدة".. أول تعليق لوزير التعليم بعد تسليم "التابلت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تواصل مع طلاب الصف الأول الثانوي، والذين أبدوا تحمسهم لنظام التقويم الجديد، والذي يدخل جهاز "التابلت" في الدراسة به والامتحانات.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لمصراوي، أنه حرص على الاستماع لآراء الطلاب خلال زيارته مدارس أسوان؛ لتفقد أول أيام الفصل الدراسي الثاني، أمس الأحد، وأكدوا له تحمسهم للنظام الجديد وسعادتهم باستلام جهاز "التابلت".

وأوضح أن الوزارة تسلم الطلاب "التابلت" كهدية مجانية، من أجل تقديم تعليم أفضل، وتعليم الطلاب كيفية الحصول على المعلومة بهدف التعلم وليس الدرجات، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب.

واستنكر شوقي، حالة الهجوم الشرسة على نظام الثانوية المعدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تحاول الوزارة فيه تقديم الأفضل للطلاب: "بنعمل أقصى ما لدينا وماسمعناش كلمة شكر واحدة".

وأشار إلى أن الجميع شكك في قدرة الوزارة على تحقيق ما أسموه بـ"حلم" توزيع "التابلت" مجانًا على الطلاب، وعندما نجحت الوزارة في تحقيق الحلم ونفذت وعودها لم تسمع كلمة شكر أو حتى اعتذار عن محاولات الإحباط.