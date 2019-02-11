"زراعة المنوفية": الموافقة على ترخيص 37 مزرعة دواجن و85 للماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية : عاشور أبو سالم
قال الدكتور حمدي جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه جرى مراجعة 527 مزرعة وعلي 23 سوق، خلال شهر يناير الماضي، وجرت الموافقة علي 37 ترخيص لتشغيل مزارع دواجن، و85 ترخيص لمزارع ماشية.
مضيفاً أنه جرى معاينة طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيداً للموافقة على الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط.
وأكد مدير مديرية الزراعة أن هناك متابعة دورية للشكاوى المقدمة من المواطنين وبحثها وسرعة الرد عليها، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوي الواردة للمديرية 615 شكوى خلال شهر يناير الماضي.
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