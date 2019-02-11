مصر | مجازاة ٦ مسئولين بـ"تعليم بورسعيد" للمساس بالمصلحة المالية الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجازاة ٦ مسئولين بـ"تعليم بورسعيد" للمساس بالمصلحة المالية الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير منطقة بورسعيد الأزهرية سابقًا، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسى الذي كان يتقاضاه، وخصمت أجر شهر من راتب كلًا من مراجعة حسابات ومسئولة الماهيات، كما خصمت أجر ١٥ يوم من راتب مدير إدارة الحسابات السابق، ومراجع حسابات، ومدير ادارة شؤون العاملين، وذلك للمساس بالمصلحة المالية للدولة .

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن المحال الأول، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام والواجب الوظيفي، وخالف الأحكام والقواعد المالية، وآتى ما من شأنه المساس بمالية الدولة، وذلك بأن اعد وحرر خططا وهمية خلافا للحقيقة، مدعيًا المرور على المعاهد التابعة لمنطقة بورسعيد الأزهرية واعتمد لنفسه تلك الخطط خلال العام الدراسى 2013 / 2014، توصلًا للحصول على صرف بدل سفر عنها.

وأضافت بأن المحال قام بطلب صرف بدل سفر، عن استخدامه خطط وهمية بالمخالفه للقانون.

وأضافت المحكمة، أن المحالين جميعًا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه ، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وساهموا في المخالفات المرتكبة من خلال الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المخالف الأول ، فقد وقعت أحد المحالين علي استمارات صرف بدل سفر وانتقالات دون التأكد منها، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية كبدل انتقال بدون وجه حق .

وثبت قيام المحال الرابع بتحرير استمارات صرف جهود غير عادية للمخالف الأول بنسبة 150% من أساسي مرتبه ، وبدل اعتماد وحافز أداء بالمخالفه للقانون، مما ترتيب عليه صرفه مبالغ مالية بدون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.