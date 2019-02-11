مصر | التصريح بدفن جثة ضحية "قطار العياط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن جثة ضحية "قطار العياط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها إثر اصطدام قطار بها بمركز العياط، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وكانت لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام قطار "القاهرة أسوان " بها، حال عبورها شريط السكة الحديد بمركز العياط، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمده مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بلاغًا من الأهالي، بمصرع ربة منزل حال عبورها شريط السكة الحديد.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، لمكان البلاغ، وتبين أنه حال عبور المتوفاه، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدام بها القطار رقم 982 القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها، وتم التحفظ على الجثة بمستشفي العياط العام، تحت تصرف للنيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

القبض على صاحب العقار المنهار سوره على مدرسة بالحوامدية



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب العقار السكني، الذي سقط جزء منه على مدرسة ابتدائية، كما تم القبض على المقاول وعمال البناء.

وكان أصيب طالبين في المرحلة الابتدائية، بكسور متفرقة بجسمهما، بينهما طالب حالته الصحية حرجة، إثر سقوط جزء من سور بشقة بعقار سكني، ملاصق للمدرسة الخاصة بالطالبين، بمركز الحوامدية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى الرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، بسقوط جزء من سور بعقار سكني ملاصق لمدرسة ابتدائية، ما أسفر عن إصابة طالبين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة غرب الجيزة، وتبين سقوط جزء من سور شقة سكنية، بعقار تحت الإنشاء حال قيام العمال ببناءه، ملاصق للمدرسة، على الطلاب ما أسفر عن إصابة طالبين، بكسور متفرقة بالجسم، وأحدهما مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفي القصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.