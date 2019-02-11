مصر | عاجل.. رد هيئة المحكمة في محاكمة 45 متهماً بخلية "تفجير أبراج الضغط العالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رد هيئة المحكمة في محاكمة 45 متهماً بخلية "تفجير أبراج الضغط العالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل محاكمة 45 متهماً من بينهم 10 هاربين في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلامياً بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي" لجلسة 20 فبراير الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي بسكرتارية عمر عاشور.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.