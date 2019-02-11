مصر | السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينين وعضوية المستشارين دكتور محمد الجنزوري ودكتور شريف محمد حافظن وأمانة سر محمد عبد المجيد الغلبان وأحمد رفعت عبدالله، بمعاقبة عاطلن بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين"، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكان المستشار أحمد عز الدين عبد الشافي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أحال القضية رقم 12262 لسنة 2018 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 2608 لسنة 2018 كلي شرق القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية المتهم فيها وائل أحمد تركي محمد 35 سنة عاطل، لاتهامه باحراز بقصد الاتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اتجار المتهم في المواد المخدرة، وبالانتقال إلى بمكان تواجد المتهم تم القبض عليه عقب إجراءه لعملية شراء لجوهر الهيروين المخدر وبتفتيشه عثر معه على لفافات لذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بم ضبط أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارت في المواد المخدرة.