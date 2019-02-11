أخبار مصر | "أمهات مصر": استقبلنا شكاوى عديدة من أولياء الأمور بالإسكندرية بشأن إجراءات تسليم "التابلت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": استقبلنا شكاوى عديدة من أولياء الأمور بالإسكندرية بشأن إجراءات تسليم "التابلت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت غرفة التراكمية الخاصة بثورة أمهات مصر، شكوى عديدة من أولياء الأمور بالإسكندرية فيما يخص إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث اشتكت أعداد كبيرة من أولياء الأمور لإدارات تعليمية مختلفة بمحافظة الإسكندرية، حيث توجهت أولياء الأمور إلى المدارس بناء على استدعاء المدارس لهم لاستلام التابلت وقامت المدارس بتوجيه أولياء الأمور للذهاب إلى مكاتب البريد لدفع مبلغ 100 جنيه مصري قيمة القسط السنوي الأول لوثيقة تأمين التابلت.

وأضافت الغرفة في بيان صحفي لها: "وفور توجه أولياء الأمور إلى مكاتب البريد اكتشفوا أن مكاتب البريد لا تعلم عن وثيقة التأمين أو رقم الإيداع أي شيء وقامت مكاتب بريد أخرى بتحصيل المبلغ تحت حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم، وبتوجه أولياء الأمور إلى المدارس مرة أخرى اختلفت ردود فعل المدارس مع أولياء الأمور على النحو التالي: بعض المدارس قالت لا تعلم شيئا عن رقم الإيداع أو لحساب من يتم الإيداع والبعض الآخر طالب أولياء الأمور للعودة لمنازلهم لحين التأكد من رقم حساب الإيداع والبعض الآخر رفض استلام إيصال الإيداع، وحين عاد أولياء الأمور بالإيصالات مرة أخرى لمكاتب البريد لاسترداد أموالهم رفضت المكاتب رد المبالغ وفي حين أكد البعض الآخر أنهم ما زالوا يتواجدون حاليًا بطوابير مكاتب البريد ينتظرون معرفة رقم حساب الإيداع".

وقالت الغرفة، إنه على سبيل المثال لا الحصر بعض أسماء المدارس والإدارات التعليمية التي تلقينا شكوى أولياء أمورها مدرسة المشير عبد الغني الجمسي إدارة المنتزة ومدرسة معالي السلام إدارة العجمي ومدرسة الإقبال القومية ومدرسة محمد زهران شرق الإسكندرية وأيضا شكوى من إدارة برج العرب والمندرة وغرب الإسكندرية.