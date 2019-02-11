أخبار مصر | "البيئة" تتخذ الإجراءات القانونية ضد مقلب عشوائي بطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة" تتخذ الإجراءات القانونية ضد مقلب عشوائي بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، لجنة من جهاز إدارة تنظيم المخلفات لمعاينة قطعة أرض فضاء بها مقلب عشوائي ملك أحد المواطنين بمنطقة كوبري الغفران التابع لحي ثان طنطا وذلك تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وتوجهت اللجنة لقطعة الأرض محل الشكوى لترصد أثناء معاينة قطعة الأرض وجود تراكمات من المخلفات لم يتم رصد أي انبعاثات منها، كما تبين أيضا قيام جهاز النظافة التابع لحى ثان طنطا بالغربية برفع المخلفات والتراكمات الموجودة بالمكان منذ ديسمبر الماضي وحتى تاريخه، وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتساؤلات النائب اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب بالغربية

وطبقا للأرقام تم رفع كمية تراكمات تصل إلى ١٥٠٠ طن، كما أفاد مسؤل الحى بأنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الأرض وإلزامه ببناء سور يحيط بالمكان وموافاة جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا بما يتم من إجراءات فى هذا الشان أولًا بأول.

وفي سياق متصل، وردًا على التساؤلات المقدمة من النائب عبد الحميد الشيخ بخصوص مقلب تلا العمومي بمحافظة بالمنوفية وبناء على توجيهات وزيرة البيئة تم التنسيق مع السكرتير العام لمحافظة المنوفية وفرع البيئة بوسط الدلتا بطنطا وتشكيل لجنة من جهاز إدارة تنظيم المخلفات وإدارة النظافة بمحافظة المنوفية.

وتوجهت اللجنة لموقع المقلب وتلاحظ عدم قيام المقاول برفع التراكمات بصفة دورية نظرا لوجود كميات كبيرة من التراكمات اليومية كما أسفرت المعاينة على أرض الوقع وجود بعض الانبعاثات والأدخنة وأوصت اللجنة بضرورة زيادة عدد المقاولين القائمين على رفع ونقل التراكمات والمخلفات يوميًا من مقلب تلا إلى المدفن الصحى بكفر داوود.