أخبار مصر | "برلماني": قيادة مصر للاتحاد الإفريقي ينعكس على العلاقات المصرية - الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": قيادة مصر للاتحاد الإفريقي ينعكس على العلاقات المصرية - الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مستقبل وطن ولجنة الإسكان بالبرلمان، إن قيادة مصر للاتحاد الأفريقي مكسب كبير، سينعكس على العلاقات المصرية الأفريقية.

وأكد عبد العزيز، أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد يسمح بتفاعل أقوى لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الطموحة لمصر ودول القارة بشكل عام، خاصة أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به فى تنفيذ البرامج الاقتصادية بعد نجاحها فى تطبيق الإصلاحات الأخيرة، مُشيرًا إلى أن رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي في دورته الـ 32 هي بداية لانطلاق أفريقيا اقتصاديا، وبداية لبناء بنية تحتية ضخمة تساعد علي تنفيذ مشروعات وخطط التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

وتابع: "مصر سوف تطرح تجربتها الاقتصادية وكيف نجحت في عبور أصعب المراحل فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى ظل ظروف صعبة، وهو ما ساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والدولية، خلال هذه الفترة، موضحًا أن الفترة القادمة مهمة جدا لمستقبل مصر وإفريقيا معا في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خاصة وأن أفريقيا تنظر لمصر كنموذج للاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي الناجح والمتوازن بالقارة الإفريقية".

رئيس "اقتصادية" الوفد: كلمة الرئيس أمام الاتحاد الإفريقي حملت رؤية شاملة للنهوض بالقارة

قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، حملت رؤية شاملة للنهوض بأفريقيا، ومبادرات هامة لدفع حركة التنمية فى القارة، وتسوية المنازعات ومكافحة الإرهاب.

وأضاف خالد قنديل، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، سوف تعطى دفعة قوية لجهود تحقيق التنمية، وتعزيز السلم والأمن والتكامل الاقتصادى فى القارة، مُشيرًا إلى أن تقدير القادة الأفارقة لدعم الرئيس السيسي لأفريقيا، وإعجابهم بتجربة مصر فى التنمية، وتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأربعة الاخيرة ظهر جليا، وتأكدت ثقتهم فى أن الرئيس السيسي كما نجح فى مصر، سوف ينجح خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن تجربة مصر فى التنمية وتطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمار نموذج مهم للدول الأفريقية، داعيًا الدول الأفريقية للتكاتف لمواجهة التحديات القائمة، والعمل لتنفيذ مشروعات إقليمية لمد البنية الأساسية والطرق والسكك الحديدية والكهرباء، باعتبارها التحدى الرئيسى الذى يواجه التنمية فى القارة، وتابع: "من الضرورى التسويق لأفريقيا فى سوق الاستثمار العالمى، مشيرا إلى أن هذا التسويق يمكن أن يحقق عائد مضاعف للمنتجات الأفريقية".

وأكد قنديل، أن العالم يعيد اكتشاف القارة السمراء، وعلم الجميع أن أفريقيا كنز العالم وهى قارة الأمل والفرص الهائلة غير المستغل، موضحًا، أن أفريقيا قارة غنية بشبابها الذين يشكلون أكثر من 60% من سكانها وثرواتها الطبيعية، حيث تمتلك 40% من موارد العالم من المعادن، و60% من أراض القارة الصالحة للزراعة وغير مستغلة، و90% من احتياطى البلاتين، و70% من احتياطى الذهب، و76% من احتياطى الكوبالت، وبها 124 مليار برميل من البترول، و500 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وإمكانات هائلة للطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الطاقة الكهرومائية، مؤكدا أن أفريقيا غنية بأسواقها الكبيرة التى تمد أكثر من مليار وربع مستهلك سيرتفعون إلى 2.5 مليار نسمة عام 2050.