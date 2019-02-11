أخبار مصر | رئيس "اقتصادية" الوفد: كلمة الرئيس أمام الاتحاد الإفريقي حملت رؤية شاملة للنهوض بالقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية" الوفد: كلمة الرئيس أمام الاتحاد الإفريقي حملت رؤية شاملة للنهوض بالقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، حملت رؤية شاملة للنهوض بأفريقيا، ومبادرات هامة لدفع حركة التنمية فى القارة، وتسوية المنازعات ومكافحة الإرهاب.

وأضاف خالد قنديل، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، سوف تعطى دفعة قوية لجهود تحقيق التنمية، وتعزيز السلم والأمن والتكامل الاقتصادى فى القارة، مُشيرًا إلى أن تقدير القادة الأفارقة لدعم الرئيس السيسي لأفريقيا، وإعجابهم بتجربة مصر فى التنمية، وتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأربعة الاخيرة ظهر جليا، وتأكدت ثقتهم فى أن الرئيس السيسي كما نجح فى مصر، سوف ينجح خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن تجربة مصر فى التنمية وتطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمار نموذج مهم للدول الأفريقية، داعيًا الدول الأفريقية للتكاتف لمواجهة التحديات القائمة، والعمل لتنفيذ مشروعات إقليمية لمد البنية الأساسية والطرق والسكك الحديدية والكهرباء، باعتبارها التحدى الرئيسى الذى يواجه التنمية فى القارة، وتابع: "من الضرورى التسويق لأفريقيا فى سوق الاستثمار العالمى، مشيرا إلى أن هذا التسويق يمكن أن يحقق عائد مضاعف للمنتجات الأفريقية".

وأكد قنديل، أن العالم يعيد اكتشاف القارة السمراء، وعلم الجميع أن أفريقيا كنز العالم وهى قارة الأمل والفرص الهائلة غير المستغل، موضحًا، أن أفريقيا قارة غنية بشبابها الذين يشكلون أكثر من 60% من سكانها وثرواتها الطبيعية، حيث تمتلك 40% من موارد العالم من المعادن، و60% من أراض القارة الصالحة للزراعة وغير مستغلة، و90% من احتياطى البلاتين، و70% من احتياطى الذهب، و76% من احتياطى الكوبالت، وبها 124 مليار برميل من البترول، و500 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وإمكانات هائلة للطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الطاقة الكهرومائية، مؤكدا أن أفريقيا غنية بأسواقها الكبيرة التى تمد أكثر من مليار وربع مستهلك سيرتفعون إلى 2.5 مليار نسمة عام 2050.

برلماني يتقدم باقتراح برغبة بوضع آلية لانتداب الموظفين فى الوزارات

وتقدم النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن انتداب العاملين من الوزارات التى يوجد بها تكدس كبير فى عدد العاملين بها للوزارات الخدمية التى تعانى من عجز شديد فى الموظفين بها مما يؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال طوبيا، إن هناك العديد من الوزارات الخدمية مثل التموين والمالية والزراعة والتعليم تعانى من عجز شديد فى عدد العاملين بها ونظرا لعدم التوظيف فهناك تدنى فى مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وهذا الأمر يتطلب وضع آلية واستراتيجية للتعامل مع هذه المشكلة من خلال انتداب الموظفين من وإلى الوزارات المختلفة للقضاء على هذه الأزمة.

وطالب بوضع اشتراطات صارمة ومنح العاملين دورات تدريبية وتأهيلهم للوزارات التى سيتم نقلهم لها حتى يكونوا فاعلين ولا يتحولوا لعبء إضافى على هذه الوزارات، لافتا إلى أن الجمعيات الزراعية تعانى من العجز الشديد فى عدد العاملين ومكاتب الشهر العقارى بالإضافة للضرائب وكل هذه الوزارات والقطاعات بمثابة مصادر للدخل لابد من توفير موظفين حتى لا تضار الخزانة العامة للدولة وتتعطل مصالح المواطنين.