أخبار مصر | الأحد.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحد.. "إفريقية النواب" تلتقي سفير دولة تشاد بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي اللقاء مع سفير تشاد بالقاهرة، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.
وتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رئاسة الاتحاد الأفريقي في أول رئاسة دورية مصرية للاتحاد الذي تأسس عام 2002 بديلًا لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في بداية القمة الأفريقية الـ32 لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والتي افتتحت في أديس ابابا أمس، وقال السيسي في كلمة بعد تسلمه الرئاسة من رئيس رواندا بول كاجامي إنه يتطلع إلى تعزيز العمل الأفريقي المشترك، وأضاف في كلمة أنه يتولى رئاسة الاتحاد في ظرف قاري ودولي دقيق.
"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص عدد من الأجهزة الطبية في مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف
وقال "خلاف" في نص طلبه:"إن مستشفى الواسطى المركزي يخدم نصف مليون مواطن هم سكان مدينة الواسطى والقرى التابعة لها شمال محافظة بنى سويف، ونصف مليون آخرين بقرى مراكز اطفيح والصف والعياط بمحافظة الجيزة وبعض قرى الفيوم، كما يعد مستشفى الواسطى المركزي الملاذ الوحيد لهم لتلقى الخدمات الطبية فى حالات الطوارئ وكذلك العيادات الخارجية، وأضاف:"ترجع أهمية المستشفى ليس لكونه يخدم آلاف المرضى من أبناء المركز الذين يرتادونه يوميًا، والقرى التابعة لمركز أطفيح والصف والعياط، بل لكونه الملاذ الأول لاستقبال حالات الطوارئ من الحوادث على الطريق الصحراوي الغربي وطريق الفيوم القاهرة والطريق الصحراوي الشرقي.
وأكد نائب الواسطى، أنه على الرغم من الكثافة السكانية العالية لمركز مدينة الواسطى وقراها،إلا أن المستشفى المركزي بالمدينة يفتقر لنقص أسرة العناية المركزة وقلة عدد الأطباء، فضلًا عن حاجته لتزويده بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة، مُطالبًا وزيرة الصحة بسرعة توفير جهاز أشعة عمليات وأجهزة أشعة استقبال، وجهاز موجات صوتية بقسم النساء والتوليد (سونار)، كما طالب بسرعة تزويد المستشفى بمولد كهربائي.