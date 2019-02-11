انت الان تتابع الأرصاد: انتظروا 72 ساعة من الطقس السيئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة طقس سيئ جديدة تضرب البلاد هذا الأسبوع وتستمر لمدة 72 ساعة، موضحًا أنه بداية من الأربعاء المقبل ستشهد البلاد موجة جديدة من الانخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع سقوط الأمطار، وتستمر هذه الموجة حتى نهاية يوم الجمعة المقبل، مشيرًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، إلى أن اليوم الإثنين سيشهد خلال ساعات الليل طقس شديد البرودة.

ونصح الدكتور وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، المواطنين وطلاب المدارس بارتداء الملابس الشتوية على مدار الـ24 ساعة، لافتًا عبر فيسبوك، أمس، إلى أنه بدءًا من الأربعاء وحتى السبت المقبل، يسود طقس غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، متمثل في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مصحوبا بنشاط للرياح يصل لحد