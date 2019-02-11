شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت هاشم يترشح لمنصب نقيب الصحفيين: سأزيد البدل لـ5 آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم طلعت هاشم، رئيس تحرير جريدة مصر الفتاة، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين.

وقال «هاشم»، إنه سيقدم الكثير للنقابة حال فوزه، مضيفا: «محدش عمل حاجة للصحفيين ومحدش يقدر يخدم النقابة غيرى، مش عايز غير 6 شهور، وسأوصل البدل 5 آلاف جنيه».

وأضاف «هاشم»، في تصريحات صحفية، له عقب تقدمه بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، أن البدل ما هو إلا إحدى الوسائل التي يتم من خلالها تكريم الصحفيين وأنه لا يجب أن ينصب الاهتمام كليا على البدل.

وتابع طلعت هاشم رئيس تحرير جريدة مصر الفتاة: «يجب أن يكون البدل دون طلب من أي جهة، النقيب باستطاعته نيل حقوق الصحفيين إذا كان ليس على رأسه بطحة».