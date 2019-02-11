شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرسة تجريبية للغات في الدقهلية بتكلفة 10.8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، مدرسة الدكتور عبدالفتاح محمد عطا الله التجريبية للغات، والتي أنشئت على مساحة 2600 متر، نفذتها هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة 10.8 مليون جنيه، وتضم 22 فصلا منهم 18 فصلا دراسيا و4 فصول لرياض الأطفال، في إطار احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي.

حضر الافتتاح، على عبدالرؤف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس إبراهيم أبوعرب مدير الأبنية التعليميه بالدقهلية، وأشرف بكر، رئيس مركز ومدينة شربين، وأعضاء مجلس النواب عن دائره شربين.

وعرض المهندس إبراهيم أبوعرب، شرح عن المدرسة وطاقتها الاستيعابية، وعن توصيل كافة المرافق لها، وقدم على عبدالرؤوف، شرح حول العملية التعليميه والأنشطة المدرسية.