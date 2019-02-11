شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تدعم خطوط هيئة النقل العام بــ20 أتوبيسًا لخدمة المعصرة وحلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الاثنين، تدعيم خطوط هيئة النقل العام بــ20 أتوبيس لخدمة منطقتي المعصرة وحلوان وربطهم بأطراف القاهرة استجابة لمطالب المواطنين بزيادة خطوط الهيئة، وتكليف اللواء رزق على، رئيس الهيئة، بالتنسيق مع إحدى شركات النقل الجماعي لتسيير خطوط من حلوان إلى الميادين الكبرى بالعاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية بحضور اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عبدالقادر النوري السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأصدر عبدالعال تعليماته بسرعة الانتهاء من تطوير محور جديد بترعة الخشاب لربط الكورنيش بالأوتوستراد، والذي تقوم به مديرية الطرق بالقاهرة لتخفيف الكثافات المرورية الموجودة بالمنطقة، كما شدد على ضرورة التزام الشركة المنفذة لكوبري المشاة الجاري تنفيذه بالمعصرة لخدمة أهالي المنطقة وربط المعصرة الشرقية بالغربية بالجدول الزمني المحدد.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارعي أحمد زكي والفيوم، بالإضافة إلى الحملات المرورية لإعادة الانضباط المروري للشارعين.

وأصدر محافظ القاهرة، تعليماته لرئيس حي التبين بمراجعة الإنارة بشوارع الحي وتشكيل لجنة بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لمراجعة المحاضر التي قامت وزارة البيئة بتحريرها لأحد مصانع تدوير المخلفات، وكذلك مراجعة كافة المصانع والتأكد من تطبيقها الاشتراطات البيئية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار عبدالعال إلى أنه سيتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لإنشاء سوق بشارع 250 بحي المعادي على غرار شارع 306 بحي النزهة، مؤكدا على مسؤولي الأملاك وإدارة التخطيط العمراني من انتهاء إجراءات تخصيص مساحة تقارب 1،8 مليون متر مربع بحلوان كمنطقة صناعية مما يوفر احتياجات المنطقة من توفير فرص عمل وتنمية للمكان مع الحفاظ على الأرض التي تم استردادها وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى.