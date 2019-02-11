شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر» تعلن رفض مكاتب البريد تحصيل «تأمين التابلت»: «مجالناش تعليمات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن مكاتب البريد المصري في عدد من المحافظات لم يتم إخطارهم وليس لديهم علم بوثيقة تأمين «التابلت» البالغ قيمتها 100 جنيه والخاص بطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية التراكمية الجديدة.

وقالت عبير أحمد منسق الحملة في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «أولياء الأمور في عدد كبير من مدارس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والمنوفية والسويس والغربية، أكدوا عدم استلامهم للتابلت، وأشاروا إلى أن عدد كبير منهم ذهب إلى مكاتب البريد لدفع 100 جنيه قيمة وثيقة تامين التابلت، وكان رد موظفي البريد عليهم بعدم وصول إخطار لهم باستلام مبلغ التأمين».

وأوضحت «أحمد» أن «أولياء الأمور طالبوا بأن تقوم المدارس التابعين لها بتعريفهم بجميع التفاصيل الخاصة باستلام التابلت وموعد ذهابهم لمكتب البريد، بدلا من ذهابهم من دون جدوي، فيما أشار بعض أولياء الأمور في بعض المحافظات بعدم تركيب شبكة نت أو سبورات ذكية في مدارسهم حتى الآن، وذلك في بعض مدارس الهرم».

وطالبت منسق حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» وزارة التربية والتعليم بإصدار توجيهات للمديريات وإدارات المدارس بوضع نشرات داخل المدارس تتضمن كافة التفاصيل الخاصة باستلام التابلت، وسرعة إخطار مكاتب البريد المصري للتسهيل على أولياء الأمور.

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