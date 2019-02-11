الوفد يدعو الرئيس السيسي للاحتفال بمئوية ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال القيادي الوفدي عبدالعزيز النحاس، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم؛ للاستعداد لاحتفالية مرور مائة عام على ذكرى ثورة ١٩١٩، كاشفا عن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاحتفالية الرسمية بقاعة المنارة.

وأوضح، النحاس لمصراوي، أن الاحتفالية بهذه المئوية لن تقتصر على مصر فقط بل تشمل جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن جامعة لندن أعلنت أنه سيكون لها ندوة بخصوص ثورة ١٩ لمدة ٣ أيّام وتتضمن الحديث عن أسباب الثورة ونتائجها.

وأضاف النحاس، أن المعهد العربي بباريس يعتزم تنظيم احتفالية في شهر أبريل المقبل، فضلا عن تنظيم مكتبة الإسكندرية لاحتفالية يحضرها ممثلون عن كل من جامعة كامبريدج واكسفورد والمجلس الأعلى لوزارة الثقافة .