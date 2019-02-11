البيئة: رفع 1500 طن مخلفات لمقلب عشوائي بطنطا وبحث أزمة "تلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، تشكيل لجنة من جهاز إدارة تنظيم المخلفات لمعاينة قطعة أرض فضاء بها مقلب عشوائي ملك أحد المواطنين بمنطقة كوبري الغفران التابع لحي ثان طنطا؛ تنفيذا لتوجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

وقالت وزارة البيئة في بيان اليوم، إن اللجنة توجهت إلى قطعة الأرض محل الشكوى لترصد أثناء المعاينة وجود تراكمات من المخلفات لم يتم رصد أي انبعاثات منها، كما تبين أيضا قيام جهاز النظافة التابع لحي ثان طنطا بالغربية برفع المخلفات والتراكمات الموجودة بالمكان منذ ديسمبر الماضي وحتى تاريخه، وتأتي هذه الإجراءات استجابة لتساؤلات النائب اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب بالغربية.

وأوضحت الوزارة أنه طبقا للأرقام تم رفع كمية تراكمات تصل إلى 1500 طن، كما أفاد مسؤل الحي بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الأرض وإلزامه ببناء سور يحيط بالمكان وموافاة جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا بطنطا بما يتم من إجراءات فى هذا الشان أولاً بأول.

وفي سياق متصل، وردًا على التساؤلات المقدمة من النائب عبد الحميد الشيخ بخصوص مقلب تلا العمومى بمحافظة بالمنوفية وبناء على توجيهات وزيرة البيئة تم التنسيق مع السيد السكرتير العام لمحافظة المنوفية وفرع البيئة بوسط الدلتا بطنطا وتشكيل لجنة من جهاز إدارة تنظيم المخلفات وإدارة النظافة بمحافظة المنوفية.

وتوجهت اللجنة لموقع المقلب وتلاحظ عدم رفع المقاول للتراكمات بصفة دورية نظرا لوجود كميات كبيرة من التراكمات اليومية كما أسفرت المعاينة على أرض الوقع وجود بعض الانبعاثات والأدخنة وأوصت اللجنة بضرورة زيادة عدد المقاولين القائمين على رفع ونقل التراكمات والمخلفات يوميًا من مقلب تلا إلى المدفن الصحي بكفر داوود.