نائب وزير الزراعة تبحث التعاون المشترك مع سفير نيوزيلاندا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اجتمعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع السفير جريج لويس سفير نيوزيلاندا الجديد بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية وتطوير المجازر والترتيب للزيارة المرتقبة لوزير الزراعة النيوزيلاندي إلى مصر، خلال شهر فبراير 2019.

ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا بين الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره النيوزيلاندي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أعربت محرز، في بداية الاجتماع، عن ترحيبها وتقديرها لما قدمه الجانب النيوزيلاندي من دعم فني وبناء للقدرات للأطباء البيطريين بمصر في مجال تطوير المجازر وعلم الوبائيات.

وأوضحت محرز أنه يتم حاليا وضع خطة شاملة لتطوير جميع المجازر كما تم رفع إحداثيات المجازر تمهيدا لتوقيعها على الخريطة الإلكترونية لمحافظات مصر.

وأكدت نائب الوزير أهمية استمرار دعم التعاون الفني بين الجانبين والتبادل التجاري لمنتجات اللحوم النيوزيلاندية مثل الكبد، حيث تتمتع المنتجات النيوزيلاندية من ميزة تنافسية وجودة عالية وقد تم اعتماد نظام الإشراف البيطري على المجازر النيوزيلاندية، وطريقة الذبح على الشريعة الإسلامية.

واتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية، وخاصة الكبد "الأبقار والضأن" وتشجيع الشركات المصرية الراغبة في استيراد الكبد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.

وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية وتقديم الدعم الفني في مجال الأقفاص السمكية واستغلال المواقع المناسبة بالبحار المصرية لعمل الأقفاص السمكية لتربية أنواع مختلفة من الأسماك البحرية والمحاريات والقشريات وعمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر، مع مراعاة تطبيق نظم ادارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.