الأربعاء.. "النواب" ينظر الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

ينظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأربعاء، تقرير لجنـة الشئـون الدستــورية والتشــريـعـية، عـن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبرتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 / 3 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة2019 ، والتي انتهى الرأي لعدم مخالفتها الدستور، على أن تتم إحالتها للجان المختصة لدراستها من النواحي الفنية.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا، وتُسهم الصناعة بما يُعادل 700 دولار بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الأفريقي، وهو ما يُعادل ثُلث نصيب نظيره في أمريكا اللاتينية، وخُمس نصيب نظيره في آسيا، كما تستهدف خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة السمراء وستُشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء المُستهدف "55 دولة أفريقية"، تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، وبناتج محلي إجمالي 2 تريليون دولار.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تم التوافق عليها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمي، وجرى تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية، عام 2017 كموعد مبدئي، في إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

واعتمدت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.

وتأتي هذه الاتفاقية فى إطار رغبة الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية لتحقيق التكامل الأفريقي.