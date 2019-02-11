مرشح لمنصب نقيب الصحفيين: "سأعمل على زيادة البدل لـ5 آلاف جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقدم طلعت هاشم، رئيس تحرير جريدة مصر الفتاة، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين.

وقال هاشم، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه سيقدم الكثير للنقابة حال فوزه، مضيفا: "محدش عمل حاجة للصحفيين ومحدش يقدر يخدم النقابة غيري، مش عايز غير 6 شهور، وسأوصل البدل لـ5 آلاف جنيه ".

وأضاف طلعت هاشم، أن البدل ما هو إلا إحدى الوسائل التي يتم من خلالها تكريم الصحفيين ولا يجب أن ينصب الاهتمام كليا عليه".

وتابع رئيس تحرير جريدة مصر الفتاة: "يجب أن يكون البدل بدون طلب من أي جهة، النقيب باستطاعته نيل حقوق الصحفيين إن لم يكن على رأسه بطحة"- على حد تعبيره.