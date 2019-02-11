معاونو النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل والنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير: أدى معاونو النيابة العامة الجدد، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم؛ بحضور النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ولفيف من مسئولي وزارة العدل والنيابة العامة . كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهورياً بتعيين 341 معاونًا للنيابة العامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2015 بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

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