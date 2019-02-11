صندوق تحيا مصر: المرحلة الأولى من "نور حياة" مستمرة في ٥ محافظات خلال الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

انطلقت صباح اليوم، الاثنين ، قوافل مبادرة "نور حياة" لليوم الثاني على التوالي في محافظات، الإسكندرية، الشرقية، المنيا ، قنا، والأقصر وذلك لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس الابتدائية بكل محافظة .

وكان صندوق تحيا مصر قد أطلق أمس المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "نور حياة" في المدارس وذلك بحضور السادة محافظي المحافظات الخمس.

وقال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الفرق الطبية ستستمر في إجراء الكشف الطبي علي تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمحافظات الخمس خلال أشهر الفصل الدراسي الثاني على مدار ٥ أيام عمل بالمدارس لتغطي المبادرة ١٨٠ ألف تلميذ بنهاية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي فضلا عن توفير العلاج والنظارات الطبية للحالات المكتشفة مجانا.

وأضاف أن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ٥ ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطي المرحلة الأولي من المبادرة ٦٦٠ ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو ١٣٢ ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

وشهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية إطلاق المبادرة من مدرسة حجر النواتية، كما شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إطلاق المبادرة من مدرسة جزيرة بني أحمد، كما قام اللواء عبد الحميد الهجان بتدشين المبادرة مدرسة عمر بن الخطاب، كما شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اطلاق المبادرة من مدرسة بنايوس 1 فضلا عن قيام المستشار مصطفي الهم محافظ الاقصر بتدشين المبادرة من مدرسة منشأة العماري.

وأثنى المحافظون على جهود صندوق تحيا مصر لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال مبادرة نور حياة.

كما وجه المحافظون بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الفرق الطبية التي تجري الكشف الطبي بالمدارس والقوافل التي تستهدف الكشف الطبي علي الكبار

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

وأشار المدير المالي والإداري للصندوق إلى أنه يتم التعاون مع مؤسسات الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، و الجمعية الشرعية لحصر الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وكان صندوق تحيا مصر أطلق المرحلة الأولي من مبادرة نور حياة للكشف وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار يوم الخميس الماضي في محافظتي السويس والإسماعيلية، ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الأولى ٦ محافظات أخرى، هي الشرقية والدقهلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا على ان يبدأ الكشف الطبي بها مارس القادم، حيث يستهدف إجراء الكشف الطبي لنحو ١٤٧ ألف مواطن وإجراء ٢٠ ألف عملية جراحية للحالات المنتظر اكتشافها خلال الكشف الطبي.

يذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة وذلك خلال ٣ سنوات علي 4 مراحل، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم 1.5 مليون نظارة طبية، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.​