التموين: استمرار تلقي طلبات المتظلمين من تحديث البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إن باب تلقي تظلمات المواطنين من تحديث بيانات البطاقات التموينية مستمر حتى الآن دون تحديد أي موعد لإغلاق الباب.
وأضاف كمال -في تصريح لمصراوي- أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أكد عدم إغلاق باب التظلمات حتى إعادة كافة من تثبت أحقيتهم للدعم ممن تم حذفهم خلال الفترة الماضية.
وناشد المتحدث باسم وزارة التموين، كافة المواطنين ممن تعرضوا للحذف تقديم تظلمات إلى مكاتب التموين المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وملء استمارة أداء الخدمة لإعادة من تم حذفهم، مرفقة بصور من بطاقات الرقم القومي لكافة المقيدين على البطاقة التموينية، فضلًا عن صور من شهادات الميلاد في حالة وجود أطفال، ورقم هاتف محمول مسجل ببيانات صاحب البطاقة أو أحد المقيدين عليها.
يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بفتح باب تلقي التظلمات من تحديث بيانات البطاقات اعتبارًا منذ العاشر من نوفمبر الماضي، دون إعلان موعد محدد لإغلاق الباب.
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