السياحة الإندونيسية تدعو 20 شركة مصرية لزيارة بلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقدت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة علي المانسترلي، عضو مجلس إدارة الغرفة، اجتماعًا موسعًا مع نائب وزير السياحة الإندونيسي لمنطقة الشرق الأوسط والقائم بأعمال السفارة الإندونيسية بالقاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الشركات السياحية المصرية والإندونيسية .

وكرمت وزارة السياحة الإندونيسية علي المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأحد فنادق الإسكندرية لجهوده في إعداد برامج سياحية مشتركة بين كل من مصر وإندونيسيا وسنغافورة بحضور 20 شركة سياحة إندونيسية و40 شركة مصرية.

وأوضح المانسترلي، في بيان اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على سفر 20 شركة سياحية مصرية إلى إندونيسيا والإقامة لمدة 8 أيام على نفقة وزارة السياحة الإندونيسية بهدف التعرف على السوق السياحي الإندونيسي والمعالم السياحية والتراثية هناك ومدى إمكانية إعداد برامج سياحية مشتركة.