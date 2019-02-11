النائب العام يقرر إنشاء صفحة للنيابة العامة على "فيس بوك" و"تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارا بإنشاء صفحة للنيابة العامة على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر".

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