مصر | متهم في "قضية العائدون من ليبيا": "مفيش فلوس علشان أدفع للمحامي أتعابه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم في "قضية العائدون من ليبيا": "مفيش فلوس علشان أدفع للمحامي أتعابه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره استجواب المتهمين في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

واستجوبت المحكمة المتهم أحمد السيد عيسى والذي أكد أنه ليس لديه محامٍ لعدم قدرة أسرته على دفع الأتعاب له وزعم المتهم أنه وضع في هذه القضية بعد سنة من اتهامه بقضية مقتل اللواء نبيل فراج وأنه ليس له علاقة بأي متهم من المتهمين، وأشار للمحكمة قائلاً: "مفيش حد هددني ولا أكرهني على حاجة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

Advertisements

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذي تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية.

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.