مصر | إحباط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بأكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بأكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بيع 3 أطنان دقيق بلدي مدعم، بعد ضبطهم داخل مخزن غير مرخص، بمنطقة أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى أن "عيد. ع. ع. ط"، 72 سنة، صاحب مخزن دقيق بدون ترخيص كائن بالحي السادس، دائرة قسم ثاني أكتوبر ومقيم بدائرة قسم أول أكتوبر، يقوم بالتجميع والاستيلاء علي الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 % والذي يتم صرفة بنظام الحصص للمخازن المرخصة والذي يستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم والذي يصرف علي بطاقات صرف الدعم للمواطنين، وطرح تلك الكميات بالسوق السوداء، محدثا بذلك أضرار جسيمة بالإقتصاد القومي للبلاد محققا أرباح طائلة غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، وجمع المعلومات والتأكد من صحتها، تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالإشتراك مع مفتشي التموين استهدفت المخزن المشار إليه، حيث أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش المخزن عثر على 60 جوال دقيق بلدي مدعم استخراج 82% زنة الواحد 50 كجم باجمالي 3 أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفاة تاجر المخدرات المصاب في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع الشرطة بشارع الهرم



توفي تاجر المخدرات، المصاب، إثر تبادل إطلاق أعيرة نارية مع قوة أمنية بشارع الهرم، متأثرا بإصابته داخل المستشفي.

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كان نجح رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، في القبض على المتهم الهارب في واقعة إطلاق أعيرة نارية على ضابط شرطة بشارع الهرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، مفاده بورود بلاغا للرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بأنه أثناء مرور الملازم أول محمد محمد فؤاد من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، لملاحظة الحالة الأمنية بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية،اشتبه بالسيارة رقم 8275 ملاكي المنوفية يستقلها شخصان حال سيرها بالشارع، وحال محاولته إستيقافها للفحص، قام قائد السيارة بالفرار بها مما دفع الضابط لمطاردته مستقلًا دراجته النارية وصحبته أمين شرطة عصام شعبان عبد الحميد حيث تمكنا من إستيقاف قائد السيارة الذى قام بالترجل منها محاولًا الفرار وهو يطلق 3 أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته تجاه الضابط، الأمر الذى لم يثنى الضابط عن ملاحقته، حيث قام دون تردد وبمنتهى الشجاعة بمبادلته إطلاق النار محدثًا إصابته وأمكن السيطرة عليه وضبطه، وتمكن الشخص الآخر من الهروب.

وتبين أن قائد السيارة يدعى محمد. س. أ، 34 عامًا، عاطل ومقيم بالجيزة، سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، وبحوزته السلاح النارى الذى قام بإطلاق الأعيرة النارية منه تجاه القوات (طبنجة ماركة براونينج عيار 9 مم ) مطموسة الأرقام وبخزينتها 11 طلقة لذات العيار، وبتفتيش السيارة عثر على 4 كراتين بداخلهم 40 فرش من جوهر الحشيش بلغت زنتها 5 كيلو جرام تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ونقل المتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج عقب تعيين الحراسة اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

وكرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الضابط والأمين المذكوران نظير شجاعتهما فى ضبط المتهم.