مصر | المحكمة تسأل متهما بـ"العائدون من ليبيا" عن أبو مصعب السوري.. ويرد: "معرفوش"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة تسأل متهما بـ"العائدون من ليبيا" عن أبو مصعب السوري.. ويرد: "معرفوش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره استجواب المتهمين في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا ".

وسألت المحكمة احد المتهمين ويعمل خراط عن الجالسين في السجن معه فأجاب قائلاً: "تعرفت على المتهمين في القضية داخل سجن العقرب وقابلت المتهم أحمد إمام وغيرهم".

وعن سؤال القاضي للمتهم عن الفرق بين الأمن الشخصي والعمل الجهادي، قال المتهم إن حياته كانت ما بين الشغل والبيت مؤكداً: "معرفش الفرق".

وحول معرفته بأبو مصعب السوري، أكد المتهم أنه لم يسمع هذا الاسم من قبل.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذي تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية.

وأحال النائب العام المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.