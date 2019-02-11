مصر | متهم بـ"قضية العائدون من ليبيا": "مكنتش بصلي.. والتزمت بعد ما اتسجنت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم بـ"قضية العائدون من ليبيا": "مكنتش بصلي.. والتزمت بعد ما اتسجنت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، استجواب المتهمين في إعادة محاكمة 14 متهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

وقال المتهم أمام المحكمة، إن سنه 29 سنة يعمل خراطا في شارع عزبة سليم شبرا الخيمة، قائلا: "مكملتش تعليمي، واشتغلت من سن 12 سنة في ورشة خراطة ومقيم مع والدي ولدي 4 إخوة".

واستكمل: "والدي كان شغال في شركة أسمنت وترتيبي الثالث بين إخوتي، ومكنتش بصلي ولم ألتزم إلا بعد الحبس وبدأت الصوم والصلاة منذ سنتين وبطلت تدخين من سنتين".

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكانت محكمة النقض، وافقت على الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الذي تضمن إعدام شخصين شنقا، وعاقب 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لمتهم، و3 سنوات لـ7 متهمين، لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية.

وأحال النائب العام، المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.