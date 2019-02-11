مصر | دفعة النيابة العامة 2015 تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفعة النيابة العامة 2015 تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى صباح اليوم معاونو النيابة العامة الجدد، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم وبحضور النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ولفيف من مسئولي وزارة العدل والنيابة العامة، هذا وكان رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهورياً بتعيين 341 معاوناً للنيابة العامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2015 وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قد أناب لمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية في افتتاح الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد بحضور المستشارة أماني الرافعي رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والتي التقت في افتتاح الدورة بالمتدربين وأشارت إلى أهمية الدورة التدريبية والمهارات والمعارف التي يجب على أعضاء النيابة الإدارية اكتسابها.

وتلقي الدورة التدريبية الضوء على جانب مهاري يتعلق بفنون الإدارة الحديثة مع التركيز على القيم والتقاليد القضائية الواجب على أعضاء النيابة الإدارية الالتزام بها، ويحاضر في الدورة التدريبية مجموعة من مستشاري هيئة النيابة الإدارية وقضاة المحاكم الجنائية وقضاة مجلس الدولة وأساتذة الجامعات، وذلك حرصاً من المركز على استفادة المتدربين بالخبرات العملية والنظرية.

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