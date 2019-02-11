مصر | إزالة الإشغالات بدوائر 10 أقسام شرطة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة الإشغالات بدوائر 10 أقسام شرطة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز المنطقة الأثرية، الهرم، شمال الجيزة، العمرانية، جنوب الجيزة، العجوزة، أكتوبر، بولاق الدكرور، الحوامدية، أبو النمرس.

وتنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، واعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقناطر الخيرية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

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ووقعت مشاجرة بناحية عزبة سكر التابعة لقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية بين سائق توك توك وعاملين وسائق ومزارع وربتي منزل (طرف أول) وبين ثلاثة مزارعين أشقاء وابن أحدهم وآخر "هارب" (طرف ثاني) لانقلاب التوك توك قيادة السائق بمسقى مياه أمام مسكن أحد المزارعين من الطرف الثاني.

وأطلق خلالها الطرف الثاني أعيرة نارية من أسلحة بحوزتهم فأودوا بحياة إحدى ربتي المنزل وأصابوا المزارع والسائق من ذات الطرف بأعيرة نارية متفرقة، كما أُصيب باقي أفراد الطرف الأول بجروح وكسور متفرقة.

وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة ( بندقية آلية بخزينتها طلقين من ذات العيار - بندقية خرطوش - عصا شوم )، واعترفوا بالجريمة، وجارٍ ضبط الهاربين والأسلحة المستخدمة والعرض على النيابة.

