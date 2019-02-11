مصر | "الأمن العام" يحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بالمنتزه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بالمنتزه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه.

وتبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه باكتشاف مقتل (أحد الأشخاص حاصل على ليسانس آداب - سن 49 - مُقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - بالقاهرة) داخل الشقة المستأجرة له بعقار كائن بدائرة القسم، وملفوف حول رقبته حبل، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، توصلت جهوده إلى تحديد مُرتكب الحادث ( المدعو "مهند . م . ص" - سن 21 - طالب - ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة بالقاهرة ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام لخلافات بينه وبين المجني عليه، وأنه مُقيم صحبته منذ شهر تقريباً، وبتاريخ الواقعة قام بخنقه باستخدام حبل وأودى بحياته، واستولى على (جهاز لاب توب، عدد 2 هاتف محمول ، مبلغ مالي قدره 1900 جنيه) وأضاف أنه توجه عقب ذلك وأقام لدى أحد أصدقائه ( طالب - سن 21 ) بمزرعته الكائنة بطريق وادي النطرون - بالبحيرة ( تم ضبطه ) حيث قاما بالتخلص من المسروقات بإحراقها ودفنها بالمزرعة، وإنفاقه المبلغ المالي، وتم بإرشادهما ضبط أجزاء محترقة من المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.